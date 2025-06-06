Экс-замминистра спорта Ростовской области признала вину по делу о взятке

Бывший замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова, обвиняемая в получении взятки, полностью признала вину в ходе следствия.

Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

"По версии следствия, обвиняемая в 2023 году, находясь в своем служебном кабинете, получила от гражданина, действующего в интересах коммерческой организации, взятку в размере 150 тысяч рублей за беспрепятственное подписание от имени государственного заказчика актов сдачи-приемки и документов об оплате оказанных фирмой услуг без фактической проверки их качества и объема. Свою вину в совершении преступления она признала полностью", - говорится в сообщении.

Гадарову обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в значительном размере). Решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону она была арестована. В настоящее время следователи завершили расследование уголовного дела, оно направлено в суд.

Ранее ростовский суд приговорил к штрафу в 2 млн рублей бывшего аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области за взятку в интересах регионального Минспорта.