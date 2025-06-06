Вор в законе Дато Сван пожаловался на приговор

Криминальный авторитет Давид Чачибай, известный как вор в законе Дато Сван, обжаловал свой 15-летний приговор в кассации. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Кассационная жалоба уже зарегистрирована. Ранее Чачибай пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

16 сентября 2024 года Мосгорсуд приговорил 50-летнего Чачибая к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в преступлении по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и по пунктам «а», «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что Чачибай организовал преступную группу, которая в 2020 году угрозами вымогала у мужчины 15 миллионов рублей. Также установлено, что в 2014 году, находясь в Турции, Чачибай участвовал в видеосвязи с криминальными авторитетами, во время которой за ним была закреплена зона преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях.