Подозрительные авто в Москве: полиция проверяет вторую машину за день

Днем в пятницу, 6 июня, в московском районе Кунцево заметили автомобиль BMW с подозрительным предметом под ним, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, под днищем машины оказался подозрительный сверток.

По информации SHOT, авто припарковано во дворе дома на Молодогвардейской улице. На место вызвали полицию.

Ранее в этот же день источник ТАСС в оперативных службах сообщил о проверке авто, припаркованного у дома на улице Леси Украинки в Москве. По данным агентства, под машиной нашли предмет, похожий на бомбу.

Территория вокруг автомобиля была оцеплена. В СМИ появилась информация, что подозрительный предмет был установлен под колесом Kia Optima.

По данным SHOT, BMW и Kia находятся в 600 метрах и «буквально в десяти минутах ходьбы» друг от друга.