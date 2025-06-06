Пожар в детском Парке Джунглей произошел в Анапе

Детский Парк Джунглей загорелся в Анапе — как минимум один человек пострадал. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что огонь охватил 650 квадратных метров: загорелись торговые павильоны и хозпостройки.

На место прибыли сотрудники МЧС, причины инцидента устанавливаются, передает Shot.

28 мая начался пожар на строительном рынке в Солнечногорске. Информация о пострадавших не поступала, 10 человек спаслись из горящего здания самостоятельно. На месте происшествия работали 60 спасателей и 18 пожарных машин. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования.