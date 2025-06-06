Стало известно, кому принадлежала заминированная Kia в Москве

Заминированная в Москве Kia Optima прежде принадлежала семье крымского депутата Виталия Десятника.

Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Иномарку продали три года назад. Покупатели приезжали за ней в Симферополь из Москвы и увезли автомобиль в столицу», — говорится в публикации.

До этого Виталий Десятник заявил, что заминированная Kia Optima в Москве ему не принадлежит. При этом депутат отметил, используя грубую лексику, что он живет далеко от Москвы.

6 июня в Москве заметили подозрительный автомобиль, который был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что был обнаружен подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

В итоге взрывотехники обезвредили подозрительный предмет.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, с места происшествия виден сотрудник спецслужб в защитном костюме, который направился к припаркованному седану.