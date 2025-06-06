ФСБ задержала россиянина за призывы к убийству военных

Оперативники в Ростовской области задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в призывах к терроризму, в частности, убийству военнослужащих ВС РФ. Фигурант арестован, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"22-летний мужчина, являясь сторонником идеологии украинского неонацизма, используя свой личный профиль в мессенджере Telegram, разместил материалы, публично призывающие к совершению убийств военнослужащих РФ. В отношении жителя региона возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно результатам исследования, в публикациях фигуранта содержались лингвистические и психологические признаки оправдания терроризма.