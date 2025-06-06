Подозрительный предмет нашли под автомобилем на улице Леси Украинки в Москве

Силовики обнаружили подозрительный предмет под автомобилем каршеринга Geely Coolray на улице Леси Украинки в Москве. На месте происшествия работает сапер в сопровождении робота. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили в соцсети.

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— Сапер во взрывозащищенном костюме в сопровождении робота для разминирования прибыли на улицу Леси Украинки, где нашли подозрительный предмет под Geely Coolray. Из-за предмета, найденного в каршеринге, перекрыли улицу Леси Украинки, — пишет Telegram-канал Mash.

О проверке подозрительного автомобиля стало известно утром 6 июня. Официальных комментариев от сотрудников силовых структур на момент публикации материала не появлялось.