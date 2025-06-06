Младенец упал в кабинете врача и проломил череп в российском городе
В Ленинградской области шестимесячный мальчик, находясь на приеме у врача, упал с пеленального столика и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия случилась в городе Сясьстрой. По информации телеканала, причиной падения стала невнимательность матери. Однако версия самой матери не приводится.
Малыш был госпитализирован в тяжелом состоянии с переломом черепа и ушибом мозга.
Семья ребенка характеризуется как благополучная и полная, на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) не состоит.