Губернатор Белгородской области попал под атаку ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под атаку Вооруженных сил Украины, когда осматривал последствия прежних ударов. Об этом он сам заявил в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника самолетного типа. Он поделился деталями произошедшего.

«Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз», — написал губернатор.

В результате пострадал водитель автомобиля, который проезжал мимо. Мужчина был госпитализирован, ему диагностировали баротравму (поражение тканей в результате изменения давления и расширения либо сжатия газа в органах тела), сообщил Гладков. От детонации выбиты окна и поврежден фасад, добавил он.

5 июня сообщалось об уничтожении 30 беспилотников (БПЛА) ВСУ за ночь над регионами России.