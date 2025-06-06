Новорожденную девочку выбросили в пакете в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили новорожденную девочку, которая находилась в полиэтиленовом пакете. Возбуждено уголовное дело, идет поиск женщины, родившей ребенка.

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Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, ребенок был найден 5 июня в районе железнодорожной станции Невская Дубровка. Новорожденную доставили в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство малолетнего". Проводятся следственные действия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Одновременно Всеволожской городской прокуратурой организована проверка информации об обнаружении новорожденного ребёнка в поселке Дубровка Всеволожского района.