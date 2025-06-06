В подъезде Санкт-Петербурга нашли связанного подростка в крови

Связанный подросток в крови с ремнем на шее найден в одном из домов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел рано утром 5 июня на Плесецкой улице. Пострадавший был обнаружен в парадной охранником. По его словам, «руки 17-летнего юноши были связаны хомутами, на шее был ремень». Подросток заявил, что он подвергся насильственным действиям, сообщил источник.

В квартире, расположенной рядом с пострадавшим, в этот момент находились двое мужчин и девушка шестнадцати лет. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, задержали всех троих. Подросток сообщила, что они с молодым человеком гуляли по улице, когда двое неизвестных пригласили их в квартиру, расположенную на одном из балконов.

«Компания начала распивать алкогольные напитки, в какой-то момент подросток стал размахивать ножом. Один из мужчин ударил юношу и вытолкнул на лестничную клетку. При этом, по словам пострадавшей, травмы ее спутник нанес себе сам», – подчеркнул собеседник РЕН ТВ.

У подростка, который был доставлен в больницу, обнаружили признаки алкогольного опьянения, а также гематомы, ссадины и многочисленные порезы на предплечье. В отношении мужчин, которые пригласили молодых людей из Санкт-Петербурга на вечеринку, были составлены административные протоколы.