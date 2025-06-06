Трое москвичей задержаны за незаконную легализацию более 130 мигрантов

Сотрудники полиции совместно с коллегами из пограничной службы ФСБ задержали троих москвичей, которые за деньги незаконно легализовали более 130 иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники подыскивали приезжих, уклонявшихся от миграционного контроля, и за деньги предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Они незаконно изготавливали и сбывали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты. Также сообщники проставляли оттиски поддельных штампов о пересечении государственной границы РФ.

"Таким образом они организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации более чем 130 иностранных граждан, - сказала Волк. - В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых".

По адресам проживания задержанных обнаружены и изъяты бланки миграционных документов, чеки на оплату патента, трудовые договоры, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы.

"Кроме того, выявлено шесть граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.8. КоАП РФ", - добавила представитель МВД.

Троим назначено наказание в виде административного штрафа, в отношении остальных принято решение о выдворении из страны. Соучастники преступной схемы устанавливаются.