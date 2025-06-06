Бывший муж убил волонтера «Лиза Алерт» Марию Лубсанову

В Бурятии бывший муж убил волонтера поискового отряда «Лиза Алерт» Марию Лубсанову, известную под позывным «Манюня». Об этом сообщает «112».

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Трагедия произошла 5 июня. Экс-супруг, охваченный приступом ревности, вывез Лубсанову в лес рядом с поселком Ключи и убил ее ножом. После этого мужчина совершил самоубийство. По словам очевидцев, перед трагедией между бывшими супругами произошла ссора в центре поселка. Волонтер обращалась за помощью, но никто не откликнулся.

Мария Лубсанова в течение многих лет принимала участие в поисках пропавших людей в составе отряда «Лиза Алерт». Кроме того, она ездила в качестве волонтера в разрушенный Мариуполь.

За свою деятельность Лубсанова была награждена медалью и именным ножом от бойцов 36-й армии. Она говорила, что планирует вернуться туда снова, передает Telegram-канал.

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