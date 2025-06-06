Участников нападения на псковских десантников в 2000 году отправили в колонию

Южный окружной военный суд приговорил четырех участников нападения на псковских десантников в 2000 году к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом при оперативном сопровождении ФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора четвертым жителям Республики Татарстан: Ильгаму Гумерову, Ильгизу Мухаметгалиеву, Хайдару Раззакову и Мухамедвали Шайхутдинову. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ", - сказала Петренко.

Южный окружной военный суд приговорил их к различным срокам лишения свободы от 13 до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни на высоте 776.0. В результате погибли 84 российских военнослужащих. Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова задержали в 2022 году.