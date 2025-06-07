В Петербурге задержан подросток по подозрению в совершении теракта

В Санкт-Петербурге 15-летнему подростку предъявлено обвинение по статье о совершении теракта по предварительному сговору, сообщили в ГСУ СК России по региону.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, 5 июня несовершеннолетний по заданию куратора осуществил поджог автомобиля с «определённой серией номеров».

В результате этих действий машина загорелась, а подростка задержали на месте очевидцы.

Как сообщил РИА Новости источник в оперативных службах, фигуранту звонил неизвестный, представившийся якобы следователем ФСБ России — он его попросил поджечь авто со служебными номерами у здания ведомства.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержаны трое подростков, готовивших теракт против сверстников по мотивам мести.