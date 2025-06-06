Стали известны подробности о сходе тепловоза с рельсов под Белгородом

Сход с рельсов одиночного тепловоза произошел на железнодорожном перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что ЧП произошло ночью в 1:57 (совпадает с мск).

«Пострадавших нет», — говорится в тексте.

Из него следует, что в связи с произошедшим на данном участке пути было приостановлено движение поездов. На ЮВЖД работает оперативный штаб.

Утром 6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Прохоровском районе резервный тепловоз сошел с железнодорожных рельсов. По его словам, причиной ЧП послужило срабатывание заложенного под пути взрывного устройства.

Как рассказал глава региона, на месте происшествия было зафиксировано повреждение железнодорожного полотна. В настоящее время ремонтная бригада продолжает ликвидировать последствия взрыва.

Из-за случившегося движение поездов было задержано на 2,5 часа. Сейчас все составы следуют в соответствии с графиком, подчеркнул Гладков.