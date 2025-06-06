Тезку Аллы Пугачевой срочно эвакуировали на вертолете в больницу

Жительница Чувашии из города Алатырь Алла Пугачева – полная тезка знаменитой певицы – чуть не умерла из-за тяжелого воспалительного процесса в сердце. Медицинские работники своевременно выявили опасный недуг и провели экстренное хирургическое вмешательство, благодаря которому женщину удалось спасти.

Все началось с повышения температуры тела и общей слабости, которые не отступали на протяжении нескольких дней. Впоследствии женщина стала замечать изменение цвета кожи, ее посинение, появление озноба и полную потерю аппетита.

Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи провела ряд обследований, однако установить точный диагноз долгое время не представлялось возможным.

Состояние здоровья женщины продолжало ухудшаться, и врачи приняли решение о незамедлительной эвакуации пациентки в Республиканский кардиологический диспансер. Для осуществления данной задачи была задействована санитарная авиация. Вертолет доставил больную в город Чебоксары, где ее уже ожидали кардиохирурги, которые установили диагноз – острый эндокардит.

Уточняется, что в настоящее время женщина проходит курс реабилитации и постепенно возвращается к полноценной жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.