Обломки БПЛА повредили кровлю и стеклопакеты частных домов в Калужской области

Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе Калужской области незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трёх частных домов.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, отметив, что всего за ночь силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов были уничтожены семь БПЛА.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные группы», — написал он в Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА.