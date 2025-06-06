Владельцы затонувших в Черном море танкеров не хотят оплачивать весь ущерб

Росприроднадзор не видит желания со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, оплатить весь нанесенный экологии ущерб. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы Светлана Радионова.

"В том объеме, в котором предъявлены иски, мы не видим их желания погасить", - сказала она.

Ранее Росприроднадзор подал иски суммарно на 84,9 млрд рублей за ущерб экологии после крушения танкеров в Черном море в декабре 2024 года.

Радионова уточнила, что иски уже приняты к производству и по ним назначены первые заседания в Краснодаре.

Как следует из картотеки арбитражных дел, на 24 июня назначено заседание по иску Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора к ООО "Кама шиппинг" и ООО "Каматрансойл" (владельцы танкера "Волгонефть-212"), а 25 июня состоится заседание суда по иску ведомства к ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239").