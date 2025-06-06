Взрыв прогремел в районе аэродрома Брянска

В Брянске вечером в четверг, 5 июня были слышны взрывы, после чего, по сообщениям очевидцев, начался пожар в районе местного аэродрома.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Как сообщили местные жители, несколько сильных взрывов прогремели около 23:30. После взрывов, по словам очевидцев, в районе аэродрома началось возгорание. Предварительно, по сообщениям, работает система противовоздушной обороны (ПВО), передает Telegram-канал Shot.

Незадолго до этого, стало известно, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением FPV-дронов в селе Старые Юрковичи Климовского района ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, назвав действия ВСУ «подлыми преступлениями».