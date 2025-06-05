МВД РФ объявило в розыск экс-председателя Нижегородской гордумы Барыкина

Дмитрий Барыкин, занимавший должность председателя городской думы Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах, объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Это следует из базы МВД РФ.

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При этом, согласно информации, размещенной на сайте завода "Красный якорь", Барыкин является генеральным директором этого предприятия.

Между тем РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала Москвы. При этом в компании уточнили, что упоминаемый журналистами Игорь Черников больше не занимает эту должность, поскольку был уволен еще в прошлом году.

Информация о задержании мужчины появилась 4 июня. Столичный суд отправил его под домашний арест по обвинению в посредничестве во взяточничестве.