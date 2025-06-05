В Самаре дерево упало на коляску с ребенком

Ребенок пострадал после падения дерева на коляску в Самаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В соцмедиа размещена информация о том, что 5 июня в Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. В настоящее время он госпитализирован", - отмечается в сообщении.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствием устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.