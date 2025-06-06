Блогера Арега Щепихина арестовали

Замоскворецкий суд отправил в СИЗО на два месяца блогера Арега Щепихина после инцидента на Ярославском вокзале. Ему предъявили обвинение по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает РИА Новости.

После того, как были изучены видео Щепихина, экспертиза обнаружила в них признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения. В связи с этим также возбуждено уголовное дело.

Также ранее следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

У блогера Щепихина отобрали автомобиль

Напомним, вечером 3 июня в социальных сетях появилось видео, где неизвестные за руки и ноги тащат бизнесмена, блогера Арега Щепихина по Ярославскому вокзалу, запихивают его в багажник и увозят на черной элитной иномарке.