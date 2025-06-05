Российский пенсионер «задекларировал» 5 млн рублей, отдав их мошенникам

В Кировской области 68-летний мужчина лишился сбережений, «задекларировав» их у мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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Все началось с того, что на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора связи и заговоривший о продлении договора. Затем разговор перешел на тему «декларирования» денежных средств.

Мошенники, последовательно представляясь сотрудниками военной прокуратуры, ФСБ и других правоохранительных органов, убедили пенсионера, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании ВСУ. Мужчина доверился им и передал незнакомой женщине все свои сбережения в размере 5 млн рублей, будучи уверенным, что таким образом докажет свою невиновность.

Пожилой мужчина узнал, что его обманули, уже от настоящих полицейских. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.