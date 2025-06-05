Собака искусала подростка на спортбазе в Ленобласти

В Ленинградской области 14-летний подросток пострадал из-за нападения собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

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Инцидент произошел 4 июня на территории спортивной базы «Викинг» в поселке Черничное Выборгского района. На школьника набросилась собака и искусала его.

Родители доставили пострадавшего в детскую больницу в Петербурге в ночь на 5 июня. У него диагностировали травмы бедра и тазобедренного сустава, на которых остались отчетливые следы клыков пса.

После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Ленинградской области собака погрызла годовалому мальчику лицо. Самостоятельно ребенок освободиться не смог, его голову из пасти пса помог достать сосед. В результате малолетнему потребовалась операция.