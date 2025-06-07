Александр Хинштейн сообщил о ранении трех человек при ударах ВСУ

Противник атаковал Беловский и Кореневский районы Курской области, уточнил врио губернатора.

В своём Telegram-канале он написал, что у пострадавших осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Они доставлены в Курскую областную больницу.

5 июня Хинштейн сообщил об ударе украинских войск по многоквартирному и частным домам Рыльска. Погибли две женщины, ещё шесть человек получили ранения. Следственный комитет России открыл уголовное дело о теракте.