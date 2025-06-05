Россиянин сжег дом с бывшей женой и сыновьями

В Новгородской области задержан подозреваемый в поджоге дачного дома, из горящей постройки не смогли спастись женщина и двое взрослых сыновей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, дачный дом в Старорусском районе области загорелся утром 4 июня. Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием, в сгоревшей постройке были найдены 65-летняя женщина и двое мужчин, спасти их не удалось.

Следователи установили, что причиной пожара стал поджог. Выяснилось, что к совершению преступления оказался причастен 63-летний бывший сожитель хозяйки дачи, мужчина пришел в гости к женщине, между ними произошла ссора. Спустя некоторое время, выйдя на улицу, злоумышленник облил бензином и поджег постройку, после чего скрылся.

Пенсионер задержан, возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что оренбурженка подожгла мебель, на которой спали ее знакомые, и сбежала. Подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения подожгла в доме мебель. Убедившись, что огонь распространяется, она скрылась из дома через окно. Знакомые проснулись и потушили возгорание. Подозреваемая призналась, что испытывала к потерпевшим личную неприязнь, вызванную ревностью.