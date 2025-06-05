Найдена таинственно пропавшая почти 10 лет назад россиянка

В Ленинградской области спустя почти десять лет после исчезновения найдена 24-летняя девушка, которая пропала ребенком при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает 47News.

В декабре 2016 года 16-летняя Виктория К. покинула больницу на улице Комсомола, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как девушка самостоятельно ушла из медучреждения, но дальнейший путь отследить не удалось. Подростка объявили в федеральный розыск, однако поиски не принесли результатов.

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Спустя девять лет девушку обнаружили в квартире в Сестрорецке, где она проживала с сожителем и двумя несовершеннолетними детьми. По информации журналистов, поиск велся с использованием системы распознавания лиц.

Выяснилось, что Виктория нигде не работала и не имела документов. Детей она родила дома, не регистрируя их.

По словам девушки, она скрывалась из-за обиды на родителей, желая отомстить им. Первый год она прожила у подруги во Всеволожске, а затем переехала в Сестрорецк, где встретила мужчину и родила от него детей.