«Гусевский мясник» признался в новой расправе

«Гусевский мясник» Игорь Юферев, приговоренный к пожизненному лишению свободы, признался еще в одном преступлении. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, речь идет о расправе над женщиной по имени Галина в 1992 году. Юферев якобы напал на нее в городе Гусеве, повалил на пол и, приставив к горлу металлическую трубу, изнасиловал, а затем расправился. Следователи проводят проверку.

На данный момент на счету «гусевского мясника» семь доказанных расправ, совершенных в 90-е годы. Как установил суд, в 1992 году он подошел к девушке, которая возвращалась после свидания, и попытался с ней познакомиться. Получив отказ, Юферев напал на нее и попытался изнасиловать, а когда у него не получилось это сделать — удушил ремнем от сумки.

После этого он попытался изнасиловать жену знакомого, но и та отказала ему. Тогда мужчина порезал всю их семью: приятеля, его супругу и двух маленьких детей. В 1997 году суд приговорил Юферева к смертной казни за пять этих расправ, но позже заменил наказание на пожизненное лишение свободы.

Спустя 15 лет следователи смогли доказать его причастность еще к двум преступлениям из 1996 года. Тогда мясник расправился со своей знакомой, а затем изнасиловал двух ее дочерей, одну из которых он позже удушил.

Ранее в 11 новых расправах решил признаться и битцевский маньяк Александр Пичушкин. Предварительно, речь идет о расправах, совершенных в районе Северное Бутово Москвы.