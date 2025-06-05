Убивавший женщин и детей «гусевский мясник» рассказал о еще одной жертве

Убивавший женщин и детей в Калининградской области в 1990-е годы «гусевский мясник» Игорь Юферев рассказал о своей восьмой жертве. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, после признания в еще одном убийстве Юферева этапировали из колонии для особо опасных преступников «Белый лебедь», где он отбывает пожизненное наказание, в следственный изолятор в Черняховске. Маньяк рассказал, что в ноябре 1992 года в городе Гусеве напал на женщину, приставил к ее шее металлическую трубу, изнасиловал жертву, а затем сломал ей шею.

Правоохранители после рассказа Юферева возобновили следственные действия, следует из публикации.

Другой «известный» преступник, копейский маньяк Вячеслав Яиков, который почти 17 лет проходит принудительное лечение, в середине апреля стал уборщиком в смоленской психбольнице. В 2000-е годы он расправился с шестью девушкам и изнасиловал их тела. Как убивал копейский маньяк и сможет ли он вернуться к матери — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, «ВМ» также рассказала о «петербургском душителе» Дмитро Вороненко, которого в том же месяце приговорили ко второму пожизненному сроку. Маньяк, отбывающий наказание за пять убийств, признался в еще двух расправах в 2005 и 2006 годах.