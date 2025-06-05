Что известно о подрыве ж/д путей в Воронежской области

В четверг, 5 июня, ФСБ России сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. «Рамблер» собрал главные новости о происшествии.

Заявление ФСБ

Спецслужба заявила, что взрыв произошел утром 5 июня непосредственно перед прохождением поезда, сообщает РИА Новости. В результате был поврежден железнодорожный путь. Никто не пострадал.

В ФСБ подчеркнули, что избежать жертв удалось благодаря профессиональным действиям машиниста и бригады поезда: они заметили разрушение полотна и начали экстренное торможение.

В ФСБ заявили о начале расследования. По оценке спецслужбы, есть все основания для возбуждения уголовного дела по статье о терроризме.

Последствия

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения полотна. Юго-Восточная железная дорога (филиал РЖД) позже уточнила, что повреждение выявили на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны. Из-за этого задержались несколько пассажирских поездов. Движение поездов было полностью восстановлено через несколько часов - на путях заменили поврежденные элементы.

Крымский перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) сообщил о приостановке движения своих поездов в Воронежской области. В компании отмечали, что по состоянию на 13:00 задерживались пять поездов ГСЭ, следующих из Санкт-Петербурга и Москвы, а также в Москву.

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) сообщила, что из-за повреждения пути в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования. В их числе - поезда в Адлер, Сухум, Анапу, Кисловодск, Екатеринбург, Москву, Петербург, Мурманск, Вологду и Нижний Новгород.

Пассажиры могут получить информацию о фактическом движении поездов в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте РЖД, а также в центре поддержки клиентов по телефону: 8-800-775-00-00.

Уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное по статье 205 УК РФ (террористический акт) из-за взрыва. Дело будет расследовать главное следственное управление СК.