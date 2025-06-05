В Москве задержали мужчину, избившего пассажира метро

Мужчина избил пассажира метро на станции "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве после того, как тот задел его на эскалаторе во время спуска, злоумышленника задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, на станции "Парк культуры" Кольцевой линии произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых задел другого во время спуска по эскалатору. В ходе потасовки 27-летний москвич насколько раз ударил обидчика, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

"Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его на станции метро "Новослободская", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело (ст. 116 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.