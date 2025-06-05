В Москве задержали мужчину, избившего пассажира метро

ТАССиещё 1

Мужчина избил пассажира метро на станции "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве после того, как тот задел его на эскалаторе во время спуска, злоумышленника задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали мужчину, избившего пассажира метро
© РИА Новости

По ее словам, на станции "Парк культуры" Кольцевой линии произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых задел другого во время спуска по эскалатору. В ходе потасовки 27-летний москвич насколько раз ударил обидчика, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

"Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его на станции метро "Новослободская", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело (ст. 116 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.