Неизвестные украли флаги с могил участников СВО
В Нижегородской области неизвестные лица украли флаги с могил участников специальной военной операции. Об этом сообщает Телеграм-канал Ni Mash.
По данным журналистов, инцидент произошел на Николо-Погостинском кладбище в Городецком округе.
Родственники похороненных здесь российских военных рассказали, что это не первый случай. Родные каждый раз приносят и устанавливают новые флаги, но кто-то через некоторое время опять их срывает.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются осквернители. Им может грозить трех месяцев ареста.