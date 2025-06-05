Неизвестные украли флаги с могил участников СВО

В Нижегородской области неизвестные лица украли флаги с могил участников специальной военной операции. Об этом сообщает Телеграм-канал Ni Mash.

© Московский Комсомолец

По данным журналистов, инцидент произошел на Николо-Погостинском кладбище в Городецком округе.

Родственники похороненных здесь российских военных рассказали, что это не первый случай. Родные каждый раз приносят и устанавливают новые флаги, но кто-то через некоторое время опять их срывает.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются осквернители. Им может грозить трех месяцев ареста.