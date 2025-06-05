Москвич избил мужчину, задевшего его при спуске по эскалатору в метро

Житель столицы избил мужчину, который случайно задел его при спуске по эскалатору на станции московского метро «Парк Культуры». После конфликта злоумышленник решил скрыться, но его удалось задержать полицейским. Об этом в четверг, 5 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— На станции «Парк Культуры» Кольцевой линии произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых задел другого во время спуска по эскалатору. В ходе потасовки 27-летний москвич нанес своему оппоненту несколько ударов, после чего скрылся. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его на станции метро «Новослободская», — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Пострадавшему после конфликта потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения пенсионерки, пытавшейся сорвать никаб с девушки в московском метро и снимавшей это на видео. О потасовке в метро стало известно 15 апреля