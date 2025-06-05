СМИ: против блогера Арега Щепихина возбудили два уголовных дела

Telegram-канал 112 сообщает, что против блогера Арега Щепихина возбудили два уголовных дела. Как утверждает канал, в одном из дел речь идет о возбуждении ненависти либо вражды.

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Третьего июня на Ярославском вокзале несколько мужчин схватили Щепихина и увезли его в неизвестном направлении в багажнике автомобиля Mercedes с мигалками. Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что блогера не похитили, а задержали.

Дудаев рассказал, что МВД Чечни проводит в отношении блогера проверку по статье о публичных оскорблениях чувств верующих. Сообщалось, что проверка связана с видео, которые публиковал Щепихин. Сам блогер позже заявил, что он «чеченцев послал и мусульман послал», так как его «долгое время терроризировали в соцсетях».

По данным Telegram-канал, 5 июня блогера допросили СК. В ближайшее время следователи планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте, утверждает 112.