Пилот пассажирского самолета после вылета из Сочи заметил в небе беспилотник

Пилот пассажирского самолета заметил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе после вылета из Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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Уточняется, что инцидент произошел в среду, 4 июня, на борту лайнера авиакомпании «Россия», летевшего из курортного города в Красноярск. Командир воздушного судна доложил о наблюдении дрона, двигающегося с моря в сторону берега. По данным источника, информацию передали в органы противовоздушной обороны, МВД и ФСБ.

Ранее в июне пилоты российской авиакомпании Utair увидели воздушный шар в небе над Москвой. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось.