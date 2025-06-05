Движение поездов "Гранд Сервис Экспресс" в Воронежской области приостановили

Движение поездов крымского перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) в Воронежской области временно приостановлено, в пути задерживаются пять поездов в сообщении с Крымом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГСЭ.

Ранее в связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области движение поездов временно приостановили. Пострадавших нет.