ФСБ: ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва

ФСБ подтвердила, что железнодорожный путь на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области был поврежден в результате подрыва. Об этом они заявили в четверг, 5 июня.

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По предварительным данным ведомства, имеются основания для возбуждения уголовного дела по статье «терроризм».

— В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить, и, таким образом, избежать человеческих жертв, — заявили в ФСБ в беседе с ТАСС.

Утром 5 июня российские СМИ сообщили, что на железнодорожных путях в Воронежской области прогремел взрыв. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что из-за повреждения ж/д полотна было приостановлено движение нескольких поездов. Затем стало известно, что в результате инцидента были повреждены четыре шпалы и рельс.

Это не первый подобный случай. Так, ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста. Тогда же в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд.