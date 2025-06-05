Из квартиры на западе Москвы сбежал удав

Поисками пропавшего... удава заняты второй день жильцы одного из домов на западе Москвы. Пресмыкающееся скрылось из квартиры в Очаково-Матвеевском.

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О том, что у одной из соседок живет удав, жители дома на Нежинской улице узнали относительно недавно, после того, как хозяйка животного разместила объявление в домовой чат - не нужны ли кому-то белые крыски с пометкой «моему питомцу они не понравились». Как выяснилось, речь шла об удаве, который весьма привередлив в еде. Люди немного запереживали, что в их доме живет змея. Однако вскоре все опасения развеялись, поскольку хозяйка сообщила, что питомец совершенно не опасен.

В среду поздно вечером владелица пресмыкающегося - молодая девушка, которая профессионально занимается танцами, написала в чат, что удав пропал, и попросила подключиться к его розыску. Многие жители дома поспешили закрыть свои туалеты (известно что змеи могут пролезать в канализацию) балконы и форточки. К утро удав так и не нашелся, и девушка обратилась в городские оперативные службы. Она попросила в случае, если змею найдут, не усыплять ее а просто вернуть. Девушка подверглась нападкам со стороны перепуганных жителей дома, которые требовали срочно вызвать змееловов. Некоторые даже отказались выходить из своих домов, из своих квартир.

К полудню 5 июня удав так и не был найден. Владелица отметила, что создала ему все условия для того, чтобы ему было комфортно. Так в квартире был большой террариум, где поддерживались нужная удаву температура и свет. Сама девушка относилась к нему как к домашнему любимцу, часто брала на руки, гладила, и никогда никакой агрессии он не проявлял. По ее мнению, он в принципе на такое не способен.