В Запорожской области сообщили о перебоях в электроснабжении из-за атаки дронов ВСУ

Объекты инфраструктуры получили значительные повреждения, уточнили в региональном министерстве энергетики. Там добавили, что ситуация находится под контролем, идут работы по скорейшему восстановлению подачи света.

«Задействованы все имеющиеся ресурсы и привлечены дополнительные силы», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Евгений Балицкий заявлял, что минувшей ночью противник совершил массированный обстрел региона, применяя беспилотники. Без электроснабжения остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка.