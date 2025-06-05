В Ставрополе восьмерых подростков задержали за экстремизм

Сотрудники силовых ведомств совместно задержали в Ставрополе восьмерых несовершеннолетних парней, которых обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, против них возбудили уголовное дело.

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Следствие считает, что 16-летний подросток создал в Ставрополе экстремистское сообщество и вовлек в него еще семерых молодых людей. Задержание проводили сотрудники УФСБ по региону, Росгвардия и полицейские.

"В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений экстремистской направленности", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставрополью.

Удалось установить, что фигуранты рисовали в городе изображения с нацистской символикой и символикой экстремистского сообщества, а еще планировали преступления по национальному признаку.

Против лидера группы возбудили уголовное дело об организации экстремистского сообщества, против остальных семерых - об участии в нем. Семерых несовершеннолетних заключили под стражу, а еще одного отправили под домашний арест.