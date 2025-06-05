Губернатор раскрыл подробности ЧП в Воронежской области

В Воронежской области приостановлено движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, инцидент произошел на юге региона. Машинист одного из поездов обнаружил незначительное повреждение полотна, что привело к остановке нескольких составов. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на 725-м километре перегона Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошел взрыв.