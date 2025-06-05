На ж/д путях в Воронежской области произошел взрыв

На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, это случилось на 725 километре перегона Евдаково-Сагуны. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщает издание «Вести Воронеж», движение поездов с одной стороны остановлено. Подчеркивается, что схода вагонов нет. На место выехали спецслужбы. Официальных комментариев пока не давали.

В начале июня губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о подрыве мостов в двух регионах. В Брянской области конструкция рухнула на пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва. Тогда пострадали более 100 человек, еще семь числятся погибшими.