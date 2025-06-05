Сотрудники следственной группы применили силу в отношении главного редактора Ura.ru Дианы Козловой в ходе обысков в редакции. Об этом в четверг, 5 июня, сообщили в самом агентстве.

Журналистку скрутили, адвокат на данный момент везет свою подзащитную, чтобы пройти медосвидетельствование.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондента свердловской редакции Сергея Бодрова.

Помимо этого, к зданию местного управления СК был доставлен редактор свердловской редакции Денис Аллаяров — ему не предоставляют адвокатов. Он почти час просидел в машине СК.

Задержан редактор свердловского филиала Ura.ru Денис Аллаяров

Следователей интересуют источники происхождения данных о событиях криминального характера в Свердловской области, уточнили в агентстве.

Во время обысков в офисе редакции сотрудники полиции временно парализовали работу СМИ, а также не позволяли юристам войти. На просьбы журналистов сотрудники СК отвечали расплывчатыми фразами вроде «старший подумает» или «старший отошел».