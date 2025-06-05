У налоговой службы Великобритании похитили более $60 млн

Мошенники завладели 47 миллионами фунтов стерлингов (64 миллиона долларов США), принадлежащими Управлению по налогам и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs, HMRC). Для этого они получили доступ к учетным записям более чем 100 тысяч человек и оформили от их имени запросы на получение пособий, сообщает агентство Reuters.

По словам заместителя генерального директора HMRC Анджелы Макдональд, мошенники смогли получить три платежа, общая сумма которых составила 47 млн фунтов стерлингов ($64 млн).

Гендиректор управления Джон-Пол Маркс подчеркнул, что речь идет о скоординированном мошенничестве, направленном на получение конфиденциальной информации из систем HMRC.

Ранее радио BNR, ссылаясь на Министерство внутренних дел Нидерландов, сообщило 10 апреля о том, что в Министерстве экономики и Министерстве климата страны были обнаружены утечки данных. Также возможно, что утечка затронула и другие государственные структуры, но эта информация не была подтверждена.