У налоговой службы Великобритании похитили более $60 млн

Лера Букина

Мошенники завладели 47 миллионами фунтов стерлингов (64 миллиона долларов США), принадлежащими Управлению по налогам и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs, HMRC). Для этого они получили доступ к учетным записям более чем 100 тысяч человек и оформили от их имени запросы на получение пособий, сообщает агентство Reuters.

У налоговой службы Великобритании похитили более $60 млн
© РИА Новости

По словам заместителя генерального директора HMRC Анджелы Макдональд, мошенники смогли получить три платежа, общая сумма которых составила 47 млн фунтов стерлингов ($64 млн).

Гендиректор управления Джон-Пол Маркс подчеркнул, что речь идет о скоординированном мошенничестве, направленном на получение конфиденциальной информации из систем HMRC.

Ранее радио BNR, ссылаясь на Министерство внутренних дел Нидерландов, сообщило 10 апреля о том, что в Министерстве экономики и Министерстве климата страны были обнаружены утечки данных. Также возможно, что утечка затронула и другие государственные структуры, но эта информация не была подтверждена.

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