Стала известна предварительная причина обысков в редакции URA.RU

Обыски и задержание в редакции URA.RU в Екатеринбурге прошли из-за подозрения в покупке информации у сотрудников полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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«Повод — покупка инфы у силовиков, которых «потом самих взяли за задницу», — поделился собеседник Telegram-канала.

По его словам, решение о преследовании журналистов URA.RU было принято не просто так. Оно связано со сменой региональных властей, после чего у издание не осталось «мощной крыши».