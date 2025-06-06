У модных кружек обнаружился взрывной эффект. Есть пострадавшие

Модные кружки лопаются прямо в руках у владельцев, нанося им глубокие порезы, иногда повреждая сухожилия. Люди уверены — все дело в том, что это некачественная дешевка.

© Мослента

Трендовые стеклянные кружки с двойными стенками, создающие иллюзию парящего напитка, массово лопаются во время мытья, оставляя глубокие порезы. Об этом предупреждает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, собравший жалобы десятков пострадавших.

Одна из них описала инцидент: «Кружка лопнула у меня прямо в руке. Я мыла ее мягкой губкой в слегка теплой воде». Девушке потребовалась медицинская помощь: «Глубокий порез и четыре шва на руке».

Эксперты связывают проблему с конструктивным просчетом. Воздушная подушка между стенками быстро нагреется, вызывая перепад давления. Если стекло тонкое — толщиной около 0,5 миллиметров, неизбежно происходит хлопок. При этом такое стекло столь же острое, как скальпель. Осколки могут порезать и кожу, и сухожилия.

При этом многие комментаторы заявили, что много лет пользуются такими кружками, и они не взрывались у них в руках. Другие признавались: подобные ситуации происходили и с ними. «У меня такая взорвалась, чуть стекла не проглотила. Просто налила чай», — написала одна из подписчиц.

© Кадр: Reviews Unscripted / YouTube

По версии пользователей сети, проблема в том, что люди стараются покупать дешевые кружки, а не качественную дорогую посуду. Подписчики канала уверены, если кружка за 100-300 рублей взорвется, то с сосудом за 1000 рублей и европейского производства такое не произойдет.

Также многие комментаторы посоветовали проверять, есть ли у кружек специальная дырочка или мембрана для выравнивания давления.

Перед покупкой стоит удостовериться, что кружка сделана из стекла толщиной от миллиметра. Такое не бьется от перепада температур и давления. Лучше всего искать вакуумные модели. Надпись Vacuum Insulated гарантирует отсутствие воздуха между стенками. И если все-таки хочется купить себе именно такую кружку, не стоит мелочиться. Лучше купить дороже, но безопаснее.