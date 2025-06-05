Задержан редактор свердловского филиала Ura.ru Денис Аллаяров

Редактор свердловского филиала издания URA.RU Денис Аллаяров задержан в рамках расследования, которое проводит СК РФ.

Как сообщает портал, адвоката Аллаярова не пустили в здание.

На данный момент работа редакции из десяти человек полностью остановлена.

Как сообщают 66.ru и E1.ru, вместе с Аллаяровым задержан также журналист Сергей Бодров.

В марте сообщалось о задержании экс-сотрудника свердловской полиции, который по предварительной информации передавал сводки о происшествиях в регионе в URA.RU для публикации.