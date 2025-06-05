Задержан редактор свердловского филиала URA.RU Денис Аллаяров
Редактор свердловского филиала издания URA.RU Денис Аллаяров задержан в рамках расследования, которое проводит СК РФ.
Как сообщает портал, адвоката Аллаярова не пустили в здание.
На данный момент работа редакции из десяти человек полностью остановлена.
Как сообщают 66.ru и E1.ru, вместе с Аллаяровым задержан также журналист Сергей Бодров.
В марте сообщалось о задержании экс-сотрудника свердловской полиции, который по предварительной информации передавал сводки о происшествиях в регионе в URA.RU для публикации.