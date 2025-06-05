Силовики с кувалдой: в Ura.ru показали видео с обысками в редакции

Ura.ru опубликовали видеозапись с обыском в редакции. Кадры появились в Сети в четверг, 5 июня.

Обыск происходит в екатеринбургском офисе, передает Telegram-канал редакции.

На кадрах видно, как один из силовиков заходит в здание агентства с кувалдой.

В Ura.ru назвали причину обысков в редакции

Обыск начался утром в четверг, 5 июня. Редакция агентства на фоне этого выпустила официальное заявление. Причиной обыска послужила, предположительно, деятельность журналистов и их взаимодействием с источниками информации. Также были задержаны двое сотрудников редакции.