СК займется лишением гражданства семей детей, топтавших флаг в Обнинске

Следователи занимаются лишением российского гражданства семей, чьи дети осквернили георгиевскую ленту в Обнинске. Об этом ТАСС рассказал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин.

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В начале мая в Обнинске двое мальчиков растоптали флаг с изображением георгиевской ленты, который был установлен на одном из домов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", в рамках которого была организована проверка законности получения гражданства России родителями подростков.

Калугин подчеркнул, что хоть семьи мальчиков уехали из России, необходимо закончить все юридические процедуры лишения гражданства.

"Они – недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался – прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета", – поделился министр внутренней политики Калужской области.

По его словам, без проведения данной процедуры семьи могут вновь вернуться в другой регион России.

Ранее уроженца Центральной Азии лишили российского гражданства и депортировали за конфликт на межнациональной почве, который произошел в Липецке.

В ФСБ рассказали, что мужчина получил гражданство в марте 2024 года, так как он являлся родителем ребенка, который уже имеет гражданство. В сентябре прошлого года он поругался с жителями Липецка. Во время конфликта мужчина указывал на превосходство ислама над другими религиями, а также публично оскорблял россиян, показывал, что у него есть нож и угрожал физической расправой.

В результате правоохранительные органы задержали нарушителя и привлекли его к административной ответственности. Также мужчине закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.